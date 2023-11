DFB-Pokal heute: Viktoria Köln - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals treffen heute Abend um 20:45 Uhr der FC Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt aufeinander. Dies ist das zweite Aufeinandertreffen beider Mannschaften in einem Pflichtspiel. Das erste Spiel fand am 1. August 1975 statt, als Eintracht Frankfurt mit einem beeindruckenden 6:0 gegen Viktoria Köln gewann. Beide Mannschaften haben seitdem ihre Höhen und Tiefen erlebt, aber heute Abend haben sie die Chance, ihre Stärken unter Beweis zu stellen und ihre Geschichte neu zu schreiben.

Die Trainer und ihre Verbindungen

Interessanterweise hat Viktoria Kölns Trainer Olaf Janßen eine persönliche Verbindung zu Eintracht Frankfurt. Er spielte von 1997 bis 2000 für die SGE und erzielte in vier DFB-Pokalspielen zwei Tore. Janßen ist einer von 18 Spielern, die in ihren ersten beiden Pokalspielen für die Adler ein Tor erzielten. Auf der anderen Seite steht Dino Toppmöller, der sein Pokaldebüt mit den Frankfurtern gewann, im Gegensatz zu seinen Vorgängern Adi Hütter und Oliver Glasner, die ihr erstes Pokalspiel in der 1. Runde verloren.

Die Statistiken und was sie bedeuten könnten

Die Statistiken zeigen, dass Eintracht Frankfurt in sieben der letzten acht DFB-Pokalspiele gegen tieferklassige Teams durchsetzte. Allerdings gab es ein Ausscheiden gegen einen Drittligisten: 0:2 bei Waldhof Mannheim im August 2021. Viktoria Köln hingegen konnte in zwei von zehn Duellen mit Bundesligisten im Pokal triumphieren. Ihre letzte Pokalniederlage gegen einen Erstligisten war das 3:2 gegen Werder Bremen in Runde 1. Die Kölner konnten in keiner der letzten neun Pokal-Partien ohne Gegentor bleiben und kassierten dabei insgesamt 27 Gegentreffer. Frankfurt blieb nur in zwei von 35 Pokalspielen gegen Drittligisten torlos und verbucht im Schnitt 3.3 Tore pro Partie. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken heute Abend eine Rolle spielen werden.

