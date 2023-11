DFB-Pokal: "Peinlich und beschämend!" Matthäus wettert gegen Bayern

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! Auch am Tag nach der Pokal-Blamage bei Drittligist 1. FC Saarbrücken (1:2) bekommt der FC Bayern sein Fett weg.

Auch Lothar Matthäus, der selbst 1994 mit einem Bayern-Starensemble in der 1. Runde des DFB-Pokals blamabel mit 0:1 beim damaligen Regionalligisten TSV Vestenbergsgreuth gescheitert war, lässt kein gutes Haar an seinem Ex-Verein.

„Die Niederlage in Saarbrücken ist Bayerns größte Pokal-Blamage seit unserem Aus in Vestenbergsgreuth, uns ist so etwas auch passiert“, erklärte Matthäus bei der Bild. Er ließ aber nicht außer Acht, dass die Bayern nun wiederholt frühzeitig im Pokal die Segel streichen mussten.