FC Bayern: "Dilettantisch!" Hamann geht Klub-Bosse an

Am Tag nach Bayerns Pokal-Aus in Saarbrücken hat Didi Hamann im Gespräch mit Sky vor allem die Münchner Verantwortlichen kritisiert. Über die achtköpfige Transfer-Taskforce des vergangenen Sommers sagte der TV-Experte: „Ich will gar nicht wissen, was mit Kahn und Salihamidzic gemacht worden wäre, wenn die beiden sich das erlaubt hätten, was jetzt in diesem Sommer passiert ist.“