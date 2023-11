Müller-Kritik an Bayern-Kollegen: Tuchel mit Bitte an Fans

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat nach der Kritik von Thomas Müller am Verhalten seiner Mitspieler um Verständnis gebeten. Müller hatte bemängelt, dass am Mittwoch nach dem 1:2 beim 1. FC Saarbrücken im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals nur er und fünf weitere Spieler zum Block mit den Münchner Fans gegangen waren.

„Thomas hat in der Sache recht“, sagte Tuchel, aber das Verhalten des Großteils der Mannschaft, das Müller auch in der Kabine nochmals angesprochen habe, „sei in keinster Weise geringschätzig gewesen“.

Auch Tuchel verließ den Platz sofort

Der Trainer sei selbst auch „direkt reingegangen, um mich kurz zu sammeln. So wie das entstanden ist und in der Enttäuschung waren Spieler nicht mehr in der Lage, zu den Fans zu gehen, was sie normalerweise selbstverständlich gerne tun.“