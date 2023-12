DFB-Pokal: Später Gladbach-Jubel – aber Schweinsteiger bedient: "Fast schon langweilig"

Joker Manu Koné (120.) sorgte in einer äußert schwachen Partie für den fünften Heimsieg in Folge der personell arg gebeutelten Borussia. Die Wölfe vergaben drei Tage nach dem bitteren 1:3 beim VfL Bochum in der Schlussphase der regulären Spielzeit gleich zwei Hochkaräter - und wurden anschließend bitter bestraft.