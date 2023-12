DFB-Pokal: Verletzungs-Sorge um Wirtz! Bayer-Star unter Schmerzen ausgewechselt

Der DFB-Star wurde in der 44. Minute unglücklich von SCP-Profi Filip Bilbija an der rechten Ferse getroffen und musste anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelnd das Spielfeld verlassen. Anschließend wurde der 20-Jährige von zwei Teambetreuern gestützt in die Kabine begleitet, für ihn kam noch kurz vor der Halbzeitpause Jonas Hofmann ins Spiel.