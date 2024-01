Witwe von Kay Bernstein wendet sich an Fans: „Für Hertha BSC – im Herzen!“

Eileen Bernstein-Rose hat sich an die Fans von Hertha BSC gewendet. Die Witwe des am 16. Januar unerwartet verstorbenen Vereins-Präsidenten Kay Bernstein bedankte sich für die zahlreichen Nachrichten der Hertha-Anhänger.

„Ich möchte mich bei euch für die unglaubliche Anteilnahme in jeglicher Hinsicht bedanken. Sie spendet der Familie und mir in dieser unglaublich schweren Zeit ein Stück weit Trost“, schrieb Bernstein-Rose im Newsletter des Hauptstadtklubs an die Mitglieder: „Mich überwältigt jede kleinste, aber ehrlich gemeinte Geste, jedes liebe Wort, jede Zeile eurer Spruchbänder.“