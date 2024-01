Kay Bernstein tot! Tragödie bei Hertha BSC um Klubpräsident

Wie Hertha BSC am Mittag vermeldete, ist der Präsident des Fußball-Zweitligisten im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben.

„Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt“, hieß es in einer Verlautbarung der Berliner. „Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren.“