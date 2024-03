DFB-Pokal: Regen in Saarbrücken - Pokal-Kracher gegen Gladbach wieder auf der Kippe?

Wieder Regen in Saarbrücken! Fällt das neu angesetzte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach am Dienstag ( 20:30 Uhr im LIVETICKER ) erneut ins Wasser?

Neuer Rasen in Saarbrücken verlegt

Das ursprünglich am 7. Februar angesetzte Duell war nach heftigen Regenfällen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion erst am Abend unmittelbar vor Anpfiff abgesagt worden. Der Rasen sei auch diesmal „ein Thema“, aber „bespielbar, das ist das Allerwichtigste, damit die Gesundheit der Spieler nicht gefährdet ist“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane. Jeder seiner Spieler müsse „seine Spielweise an den Gegner, aber auch an die Bedingungen anpassen“.