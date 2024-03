Saarbrückens Vorbilder: Sensationelle Siegesserien im Pokal

Kickers Offenbach (1970): Es ist so etwas wie die Mutter der Underdog-Siegesserien. Am 29. August 1970 recken die Hessen als erster Zweitligist der Geschichte den DFB-Pokal in die Höhe - das 2:1 im Finale gegen den 1. FC Köln ist die Krönung eines unglaublichen Laufs. Weil die Partien ab dem Achtelfinale erst im Anschluss an die Fußball-WM im Sommer ausgetragen werden, spielen die 1970 aus der zweitklassigen Regionalliga aufgestiegenen Kickers die entscheidenden Partien zwar bereits mit einem Erstliga-Kader, überraschend bis sensationell sind die Siege über Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Nürnberg und schließlich die Kölner aber dennoch.