DFB-Pokal: Saarbrücken - Kaiserslautern LIVE im TV, Stream und Ticker

Es ist ein Derby der ganz besonderen Art. Am Dienstag treffen der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander. Für die Saarbrücker ist es das fünfte Halbfinale in der Vereineschichte, ein Einzug in das Endspiel gelang den Saarländern allerdings noch nie. Mit einem Sieg über den FCK könnte man somit etwas Historisches schaffen.