DFB-Pokal: Kriegsvergleich von ARD-Kommentator sorgt für Fan-Unmut

Gottlob sagte, nachdem das Spiel in der zweiten Halbzeit unterbrochen werden musste: „In Zeiten, in denen wir Kriege haben, braucht das kein Mensch.“

Gottlob-Vergleich sorgt für Unmut im Netz

FCBTimstar : „Danke, also ist es noch jemand aufgefallen. Wie unverschämt so ein Vergleich einfach ist.“

Die Partie musste für vier Minuten unterbrochen werden

Schiedsrichter Bastian Dankert war gezwungen, die Partie in Berlin kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für gut vier Minuten zu unterbrechen. Der Unparteiische reagierte damit am Samstagabend auf zahlreiche Feuerwerkskörper, die aus den Blöcken der FCK-Fans in der Ostkurve des Olympiastadions abgefeuert wurden. Die Fans hatten Pyrofackeln gezündet und Feuerwerk in Richtung des Stadiondaches geschossen.