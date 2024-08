DFB-Pokal: Die Spiele am Freitag heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 16.08.2024 • 15:00 Uhr Der DFB-Pokal geht in die neue Saison. Am Freitagabend greifen gleich vier Bundesligisten in den Wettbewerb ein, in Wiesbaden kommt es zu einem Nachbarschaftsduell.

Die neue DFB-Pokalsaison steht an! Wie gewohnt findet eine Woche vor Bundesligastart die erste Runde im Pokal statt, die am Freitagabend um 18 Uhr von drei Erstligisten eingeleitet wird, ehe auch der FC Bayern um 20.45 Uhr seinen Auftakt bestreitet. (Hier zum Spielplan im DFB-Pokal)

{ "placeholderType": "MREC" }

So duellieren sich am Freitagabend ab 18:00 die Würzburger Kickers mit der TSG 1899 Hoffenheim. Parallel empfängt der Hallescher FC Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli und Wehen Wiesbaden begrüßt den 1. FSV Mainz 05 zum Nachbarschaftsduell.

So können Sie die 1. Runde des DFB-Pokals LIVE verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky

Ticker: sport1.de

Trotzt Hoffenheim dem Chaos?

Bei der TSG Hoffenheim lief in diesem Sommer so gar nichts zusammen. Zunächst wurde nahezu die komplette Geschäftsführung um Alexander Rosen entlassen, anschließend kamen Gerüchte um einen Abgang von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo auf. Dass in der Folge gleich drei Neuverpflichtungen für die Innenverteidigung kurz vor Finalisierung platzten, passt zum Chaos-Sommer der TSG.

Gegner Würzburg hat einen ruhigeren Sommer erlebt und findet sich bereits im Spielbetrieb wieder. In der Regionalliga Bayern liegt der letztjährige Regionalliga-Meister nach vier Spielen auf Platz acht, zuletzt gab es ein 5:0 gegen Ansbach.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Klubs trafen bereits in der Pokalsaison 19/20 in Runde eins aufeinander, damals setzte sich die TSG erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Würzburg kam damals gleich zweimal nach einem Rückstand noch zurück ins Spiel.

Gelingt Blessins Debüt in Halle?

Der FC St. Pauli ist als Zweitliga-Meister in die Bundesliga aufgestiegen, verlor anschließend aber Cheftrainer Fabian Hürzeler an Brighton & Hove Albion. Neuer Cheftrainer in Hamburg ist Alexander Blessin, der im Pokal in Halle sein Pflichtspiel-Debüt feiern wird.

Halle stieg im letzten Jahr aus der 3. Liga ab und startete solide in die neue Regionalliga-Saison. Nach drei Spielen liegt der Klub auf Rang vier und konnte sein Punktekonto zuletzt dank eines 4:0-Sieges in Erfurt auf fünf aufstocken.

Mainz im Derby gefordert

Zu einem echten Derby kommt es am Freitagabend in Wiesbaden, wenn der 1. FSV Mainz 05 zu Gast ist. Die Städte Wiesbaden und Mainz trennt bekanntlich nur der Rhein, der Gästesektor war folgerichtig blitzschnell ausverkauft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wiesbaden startete gut in die neue Saison, fuhr in den ersten beiden Spieltagen in Liga 3 vier Punkte ein. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga ist dennoch klarer Underdog im Duell mit den Nullfünfern, die sich in der vergangenen Rückrunde mit einem beeindruckenden Lauf vor dem Abstieg retten konnten.

Alle frühen Freitagsspiele im Überblick

Freitag, 18.00 Uhr: Würzburger Kickers vs. TSG Hoffenheim

Freitag, 18.00 Uhr: Hallescher FC vs. FC St. Pauli