Das neue Leben eines legendären Tennis-Riesen

2010 bestritt er in Wimbledon eines der legendärsten Matches der Tennis-Geschichte, bis ins fortgeschrittene Sportleralter blieb er der Branche treu - nun führt er ein neues Leben.

Seit 2023 ist 2,08-Meter-Mann John Isner, der heute 40 Jahre alt wird, Tennis-Rentner. Einen ausgefüllten Alltag hat er dabei: Der in Texas lebende Isner hat mittlerweile vier Kinder mit der Schmuckdesignerin Madison McKinley, die er 2017 geheiratet hatte.

Im vergangenem Jahr schloss er sich auch dem Hype um die Trendsportart Pickleball an und feierte im Doppel der Texas Open sein Profi-Debüt.

John Isner: Keiner schlug mehr Asse im Tennis

Isner, geboren am 26. April 1985 in der Stadt Greensboro in North Carolina, war von 2012 bis 2020 bestplatzierter US-Amerikaner zum Jahresabschluss der Weltrangliste und von 2010 bis 2019 unter den Top 20 im Ranking.