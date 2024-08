DFB-Pokal heute live: Bremen & Wolfsburg live im TV, Stream, Ticker

Der DFB-Pokal geht auch am Montag weiter. Gleich drei Bundesligisten kämpfen um den Einzug in die zweite Runde.

Dabei tritt unter anderem der SV Werder Bremen an. Beim Pflichtspielauftakt für die Mannschaft von Trainer Ole Werner geht es zum Auswärtsspiel beim FC Energie Cottbus. Der Ost-Klub hat seine ersten beiden Spiele in der 3. Liga verloren, will im Pokal aber für eine Überraschung sorgen.

So können Sie die 1. Runde des DFB-Pokals am Montag LIVE verfolgen

DFB-Pokal: Wolfsburg trifft auf Underdog

Wie schon am Wochenende ist die große Frage: Gibt es Überraschungen? Sensationen sind im Pokal bekanntlich nicht selten. Mit Werder Bremen, dem VfL Bochum, dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln schieden im Vorjahr gleich vier Bundesliga-Klubs in Runde eins aus. Seit 2003 war in jedem Jahr für mindestens zwei Vertreter aus der Bundesliga bereits nach einem Spiel Endstation. Wer stolpert am Montag?