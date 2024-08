DFB-Pokal live: Hier sehen Sie die 1. Runde im Free-TV und Stream

Der DFB-Pokal ist zurück. Am Freitagabend muss der FC Bayern München beim SSV Ulm ran. Der Vorjahressieger Bayer Leverkusen spielt erst Ende August. Alle Spiele der 1. Runde im TV-Überblick.

Die erste Runde des DFB-Pokals startet am Freitag mit vier Partien, darunter auch dem Topduell zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem FC Bayern München , welches um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Das ZDF zeigt das Spiel live im Free-TV und in der Mediathek, während auch der Pay-TV-Sender Sky die Partie übertragt.

Die drei übrigen Spiele am Freitagabend werden schon um 18 Uhr angepfiffen. Die Würzburger Kickers treffen auf die TSG Hoffenheim, Wehen Wiesbaden empfängt den FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli tritt beim Halleschen FC an. Die drei Spiele beginnen um 18 Uhr und werden ausschließlich bei Sky übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz.