Düsseldorf im DFB-Pokal gescheitert: Halbfinalist der Vorsaison raus

Die Fortuna war vergangene Saison nur einen Schritt vom Finale in Berlin entfernt. Diesmal hatte sie keine Chance gegen einen Drittligisten.

Vergangene Saison Halbfinalist, diesmal schon in der ersten Runde gescheitert: Fortuna Düsseldorf ist nach einer ganz schwachen Vorstellung aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der Zweitligist verlor beim klar überlegenen Drittligisten Dynamo Dresden am Sonntag verdient mit 0:2 (0:1).

Die Fortuna kam gegen den klassentieferen Gegner überhaupt nicht ins Spiel und lief eine halbe Stunde lang nur hinterher. Die erste Riesenchance für Dynamo vergab Robin Meißner per Kopf nach einem Eckball (8.), dann traf der frühere Düsseldorfer Christoph Daferner (17.) - die in zwei Ligaspielen noch unbezwungene Fortuna-Abwehr wirkte im stimmungsvollen Rudolf-Harbig-Stadion immer wieder unsicher.

Thioune: „Völlig verdient verloren“

Fortuna-Trainer Daniel Thioune nahm nach Abpfiff seine Mannschaft in die Pflicht. „Ich muss schon sagen, dass unsere Leistung maximal enttäuschend war“, sagte er im Sky -Interview. „Am Ende des Tages haben wir dieses Spiel auch völlig verdient verloren.“ Unter strömendem Regen stellte er sich den Fragen der Reporter und gestand: „Ich und wir als Team, stehen völlig zurecht im Regen nach 90 Minuten.“

Dresden hingegen stellte am Sonntagabend einen neuen persönlichen DFB-Pokalrekord auf. Ganze 27 Mal schoss der Gastgeber auf das Tor der Düsseldorfer - so oft wie noch nie in einem DFB-Pokalspiel.