Irrwitzige Anfangsphase bei DFB-Pokalspiel - Hoffenheim-Keeper unterläuft Mega-Patzer

Die TSG Hoffenheim trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die Würzburger Kickers. Ausgerechnet Ersatztorhüter Luca Philipp unterläuft ein folgenschwerer Patzer.

Alptraum-Einstand für Luca Philipp in der ersten Runde des DFB-Pokals . Philipp - der etatmäßigen Nummer zwei im Tor der TSG Hoffenheim - unterlief gegen die Würzburger Kickers (Jetzt im Liveticker) ein folgenschwerer Patzer. Und das ausgerechnet bei seinem Pflichtspiel-Debüt.

Was war passiert?

Rechtsverteidiger Kevin Akpoguma spielte in der 11. Minute einen Rückpass auf seinen Torhüter. Philipp unterlief bei der Ballannahme jedoch ein grober Patzer und der Ball rutschte dem Keeper ohne jede Not unter dem Schlappen durch. Enes Küc reagierte am schnellsten und musste nur noch ins leere Tor einschieben.