Topps Traumdebüt: "Sie haben es mir einfach gemacht"

Mit drei Toren brilliert Neuzugang Keke Topp in seinem ersten Spiel für Werder Bremen - und weiß nach dem Pokal-Sieg gegen Energie Cottbus, bei wem er sich zu bedanken hat.

Mit drei Toren brilliert Neuzugang Keke Topp in seinem ersten Spiel für Werder Bremen - und weiß nach dem Pokal-Sieg gegen Energie Cottbus, bei wem er sich zu bedanken hat.

Welche Rituale auf Keke Topp nach seinem Dreierpack zum Einstand warteten, wusste der Neuzugang nicht. „Ich hoffe, die sind nicht so groß“, sagte der 20-Jährige am Sky-Mikrofon kurz nach seinem Traumdebüt für Werder Bremen: Der Stürmer hatte den Bundesligisten mit drei Toren bei Energie Cottbus (3:1) in die zweite Runde des DFB-Pokals geschossen. „Ich hoffe, dass nichts passiert“, betonte der Stürmer, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.