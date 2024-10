Bayern kitzelt Sané: Der komplizierte Umgang mit dem Star

Die Leidenszeit ist offiziell vorbei! Leroy Sané bekommt nach seinem langen Verletzungsmarathon der vergangenen Rückrunde wieder regelmäßig Einsatzzeiten. Im Pokal beim FSV Mainz 05 (0:4) durfte der Bayern-Star sogar von Beginn an ran. Und wie schon nach seiner Einwechslung in Bochum traf der 28-Jährige auch diesmal.

Sané und Bayern: Wie sieht der neue Vertrag aus?

Und Sané? Der wurde am Wochenende vom Sportvorstand erstmals ein wenig gekitzelt. Nach der Partie in Bochum sagte Eberl: „Leroy bietet sich an, er versucht im Training Gas zu geben. Michael Olise ist momentan auf der Position ein Stück weit vorne.“

„Ansage“ an Sané?

Mancher Beobachter sah darin eine klare „Ansage“ an Sané, doch am SPORT1 -Mikro ordnet der Sportvorstand seine Worte ein und wehrt sich gegen den Eindruck, der 28-Jährige genieße nicht auch hohe Priorität.

Taktieren die Bayern-Bosse?

Verletzungen stoppten Sané

So kann sich Sané wieder in den Vordergrund spielen und zeigen, dass er dem Druck standhält – so wie in Bochum und in Mainz. Die beiden jüngsten Tore zeigen, dass der bayerische Weg des Forderns und Förderns bei ihm verfängt.