DFB-Pokal: 2. Runde mit Leverkusen, VfB und Köln LIVE im TV, Stream, Ticker

FCK fordert Stuttgart im Pokal

In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen einige interessante Paarungen auf dem Programm. So empfängt der VfB den 1. FC Kaiserslautern, Leipzig ist gegen St. Pauli gefordert und Köln trifft auf Kiel. So können Sie die Spiele live im TV und Stream verfolgen.