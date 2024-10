DFB-Pokal: Frankfurt - Gladbach heute LIVE im TV, Stream, Ticker

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach zum Bundesligaduell. So können Sie Frankfurt gegen Gladbach live im TV und Stream verfolgen.

Eintracht Frankfurt trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch, den 30. Oktober auf Borussia Mönchengladbach. Die Hessen gehen zuhause als Favorit in das Duell gegen die Borussia. Los geht‘s um 18.00 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt (LIVETICKER). Welches Team zieht ins Achtelfinale ein?