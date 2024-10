DFB-Pokal: Wanner-Tor aberkannt! Schmidt völlig außer sich

Wirbel um ein vermeintliches Tor von Paul Wanner! Der 1. FC Heidenheim hat am Mittwochabend mit 1:2 (0:1) beim Zweitligisten Hertha BSC verloren und ist damit bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Nach dem Kopfball der Bayern-Leihgabe jubelten die Heidenheimer in der Nachspielzeit, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht an.