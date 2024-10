DFB-Pokal: Mainz-Keeper attackiert Kane! Zentner nach Crash sauer

Harry Kane rasselt in der Anfangsphase des Spiels in Mainz mit dem gegnerischen Keeper aneinander. Dieser muss anschließend behandelt werden. Nach dem Spiel findet Zentner deutliche Worte.

Wirbel um Harry Kane! Der Star-Stürmer des FC Bayern rauschte in der Anfangsphase des DFB-Pokalspiels seines FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05 (4:0) mit Mainz-Keeper Robin Zentner aneinander - mit blutigen Folgen für den Torhüter.

Was war passiert? In der 15. Minute wurde Kane von Serge Gnabry im Strafraum des Gegners gesucht, der Bayern-Stürmer kam jedoch zu spät und traf statt des Balles den herausgeeilten Zentner unabsichtlich mit dem Schuh am Kopf.