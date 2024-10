DFB-Pokal: Musiala-Gala! Bayern nicht zu stoppen

In Mainz hatten die Bayern am Mittwochabend überhaupt keine Probleme. Jamal Musiala stellte mit seinem frühen Treffer (2.) die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg. In der 37. Minute erhöhte Musiala auf 2:0 und vor dem Pausenpfiff drehten die Bayern nochmal so richtig auf: Leroy Sané traf zum 3:0 (45.+1), ehe Musiala seinen Hattrick perfekt machte (45.+4).