"Habe nie Angst": Henriksen will Bayern ärgern

Trotz der jüngsten Demütigung gegen den FC Bayern blickt der Mainzer Trainer Bo Henriksen optimistisch auf das Pokal-Duell mit dem deutschen Rekordmeister. „Ich habe nie Angst“, betonte der Däne vor der Zweitrundenpartie am Mittwochabend (20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) : „Elf gegen elf, wir spielen zu Hause, alles kann passieren.“

Anfang März war Mainz in der Bundesliga mit 1:8 in der Münchner Allianz Arena untergegangen, Henriksen war damals gerade erst wenige Wochen im Amt. „Vielleicht war es gut für uns, gegen Bayern zu verlieren. Nach diesem Spiel haben wir elf Spiele nicht verloren“, blickte der 49-Jährige zurück. Im Endspurt hatten sich die Rheinhessen in der vergangenen Spielzeit den Klassenverbleib gesichert.