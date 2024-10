Sahin berichtet von Klopp-Schelte: "Hat mich gefragt, was ich für eine Scheiße rede"

In der Diskussion über vermeintlich fehlende Verantwortungsbereitschaft im Team von Borussia Dortmund fühlt sich Nuri Sahin an die eigene Karriere erinnert. „Ich habe als junger Spieler mal gesagt, ich wolle Führungsspieler werden - da hat mich Jürgen Klopp am nächsten Tag gefragt, was ich für eine Scheiße rede“, sagte der Trainer am Montag. „Man muss auf dem Platz als Führungsspieler vorangehen.“