Schick trifft doppelt: Bayer souverän ins Pokal-Achtelfinale

SID 29.10.2024 • 19:52 Uhr Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Werkself biegt gegen den Zweitligisten SV Elversberg früh auf die Siegerstraße ein. Patrik Schick nutzt seine Startelf-Chance.

Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe gegen die SV Elversberg locker gemeistert und ohne Mühe das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Double-Gewinner setzte sich am Dienstagabend auf seiner Mission Titelverteidigung auch dank Blitzstarter Patrik Schick mit 3:0 (3:0) gegen den vor allem zu Beginn überforderten Zweitligisten durch und gewann saisonübergreifend die achte Pokalpartie in Folge. Die letzte Niederlage hatte es im Sommer 2022 in der 1. Runde gegeben - in Elversberg (3:4).

Doppelpacker Schick (2., 9.) und Aleix Garcia (36.) per Traum-Freistoß trafen zum Sieg für die Werkself, die sich den Frust der vergangenen Woche von der Seele spielte. Zuletzt hatte es in der Champions League (1:1 bei Brest) und Bundesliga (2:2 in Bremen) nur zwei enttäuschende Remis gegeben. Vor dem Kracher-Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) kamen einige Leistungsträger wie Ausnahmekönner Florian Wirtz oder Torjäger Victor Boniface nur zu Kurzeinsätzen.

Alonso warnte vor Zweitligist

Trotz der klaren Favoritenrolle hatte Bayer-Trainer Xabi Alonso vor der Partie vor den Saarländern gewarnt. „Wir wissen, dass es wie ein Finale ist“, sagte der Spanier: „Wir gewinnen oder es heißt Stopp.“ Hoffnungen der Gäste auf eine Sensation erstickte die Werkself aber sofort im Keim.

Denn schon mit dem ersten Vorstoß gingen die Leverkusener in Führung: Nathan Tella flankte flach von links, in der Mitte schob Schick locker ein. Und der Tscheche, der anstelle des geschonten Boniface in der Startelf stand und seine Chance nutzte, legte nach: Eine Flanke von Jonas Hofmann wehrte SVE-Keeper Nicolas Kristof nur unzureichend ab, Schick stand richtig und traf aus kurzer Distanz ohne Probleme zum 2:0. Schon nach zehn Minuten schien die Partie entschieden.

Bayer-Keeper muss sich auszeichnen

In der Folge kamen die Saarländer etwas besser ins Spiel, Bayer kontrollierte aber das Spielgeschehen und ließ in der zuletzt wackligen Defensive zunächst nichts zu. Auf der Gegenseite erhöhte Garcia dann traumhaft: Einen Freistoß aus 25 Metern zirkelte der Spanier perfekt in den Winkel.

Wenig später konnte sich auch Bayers Pokal-Keeper Matej Kovar auszeichnen: Der 24-Jährige parierte erst einen Freistoß von Muhammed Damar (40.) und dann einen Distanzschuss von Elias Baum (44.).