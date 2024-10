DFB-Pokal: Bayer-Star mit Blitz-Doppelpack!

Patrik Schick kann nicht nur späte Tore - sondern auch frühe! Und wie: In Leverkusen waren keine zwei Minuten auf der Uhr, als die Mannschaft von Xabi Alonso gegen die SV Elversberg zum ersten Mal jubeln durfte. (Bayer Leverkusen - SV Elversberg im SPORT1 -LIVETICKER)

Nach blitzsauberem Kombinationsspiel landete der Ball bei Nathan Tella. Der Flügelflitzer spielte die Kugel flach in den Sechzehner zu Schick und der musste nur noch den Schlappen reinhalten.

Der doppelte Schick

Schick setzte sogar noch einen drauf: In der 9. Minute traf der tschechische Stürmer noch ein zweites Mal. Nach Hereingabe von Jonas Hofmann fälschte Elversberg-Keeper Nicolas Kristof den Ball unglücklich ab und Schick konnte aus kürzester Distanz den Ball noch ein zweites Mal problemlos im Tor unterbringen.

In der 36. Minute erhöhte Aleix Garcia per direkt verwandeltem Freistoß auf 3:0. Aus gut 28 Metern knallte der Spanier den Ball über die Viermann-Mauer hinweg in den linken oberen Winkel. Kristof war bei diesem Traumtor machtlos und frei von Schuld.