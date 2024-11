Nächster Ex-Schiri attackiert den DFB

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati übt nach den Fehlentscheidungen im DFB-Pokal harsche Kritik an den Unparteiischen und bemängelt den Umgang mit dem VAR.

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati hat sich nach den Fehlentscheidungen in der 2. Runde des DFB-Pokals mit harscher Kritik und deutlichen Worten an den DFB und dessen Schiedsrichter gewendet.

Rafati ist ein Befürworter des VAR, allerdings ist er mit dem Vorgehen überhaupt nicht einverstanden. „Der VAR ist eine hervorragende Idee. Die Umsetzung ist aber katastrophal , sie ist detektivisch“, sagte Rafati bei Sky : „Auf dem Platz gibt es beispielsweise einen erfahrenen Schiedsrichter, der mehr laufen lässt und im Keller einen Jüngeren, der eher kleinlicher pfeifen würde. Da stoßen zwei unterschiedliche Spielphilosophien aufeinander“, stellt der Unparteiische, der selbst in seiner Karriere 17 Pokalspiele leitete, klar.

Hauptverantwortlicher für die Problemlösung sei der DFB - ändere sich dort nichts, könne das Schiedsrichter-Problem nicht behoben werden. „Es fehlt an der Spitze beim DFB an Fachkompetenz und an Qualität, sodass die Schiedsrichter richtig geschult werden. Mir fehlen auch die Typen, die mal klare Kante zeigen - auch öffentlich.“