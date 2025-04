Nübel zeigt starke Reaktion auf Rückschläge!

„Wir haben leidenschaftlich verteidigt als Mannschaft“, würdigte Trainer Sebastian Hoeneß am SPORT1 -Mikrofon zunächst das Kollektiv – um dann doch einen Schlüsselspieler hervorzuheben: „Ich muss Alex einfach nennen, der den einen oder anderen rausgenommen hat.“

„Überragende Leistung zu wichtigem Zeitpunkt“

Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für den Torhüter. In der Bundesliga hielt er letztmals im Januar beim 4:0 gegen den SC Freiburg seinen Kasten sauber, in den folgenden neun Spielen gelang dem VfB nur ein Sieg.

In der Nationalmannschaft folgte dann im März der nächste Dämpfer. Der gerade erst aus einer Verletzung zurückgekehrte Oliver Baumann erhielt in den Playoffs der Nations League den Vorzug vor Nübel. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einer „Millimeter-Entscheidung“.

Dämpfer für Nübel: „Tut extrem weh“

Ein Rückschlag, der nicht spurlos am früheren U21-Nationaltorhüter vorbeiging.

Dass nun die etatmäßige deutsche Nummer eins Marc-André ter Stegen nach Patellasehnenriss aller Voraussicht nach schneller zurückkehren wird , heizt den Konkurrenzkampf zusätzlich an.

Nübel will aber weiter um seinen Platz kämpfen. Glanzleistungen wie am Mittwochabend sind da natürlich hilfreich.

Die Sprechchöre der Stuttgarter Fans dürften zusätzlich Balsam für seine Seele gewesen sein. Zusammen mit den Lobeshymnen der Verantwortlichen, in die auch Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth mit einstimmte: „Ganz effizient waren wir im Abwehrverhalten, insbesondere Alexander Nübel, der seine Qualität noch mal aufs Neue unter Beweis gestellt hat. Als die Leipziger mehr Spielanteile hatten, hat er uns vor allem in der ersten Hälfte vor dem einen oder anderen Gegentor bewahrt.“

Nübel macht beim VfB Schritt nach vorne

Und ganz nebenbei hat Nübel auch gezeigt, dass er auf großer Bühne in einem wichtigen K.o.-Spiel bestehen kann.

Irgendwann könnte Nübel in München in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Der 39-Jährige denkt aber weiter nicht an ein Karriereende und verlängerte im Februar noch einmal seinen Vertrag.