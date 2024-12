Bayern-Noten: Neuer grob fahrlässig - Sané um Chance gebracht:

Stefan Kumberger 03.12.2024 • 23:29 Uhr Manuel Neuer bringt Bayern mit seinem ungestümen Einsatz gegen Bayer Leverkusen auf die Verliererstraße. Leroy Sané ist der Leitragende, ein Offensivstar enttäuscht. Die SPORT1-Einzelkritik.

Schon wieder raus im DFB-Pokal! Der FC Bayern wird im Pokal-Kracher gegen Bayer Leverkusen früh durch eine Rote Karte für Manuel Neuer zurückgeworfen und scheidet aus.

Nicht nur der Keeper wirft den Rekordpokalsieger weit zurück, auch ein Offensiv-Star enttäuscht. Die SPORT1-Einzelkritik.

Neuer völlig ungestüm und grob fahrlässig

MANUEL NEUER (bis 19. Minute): Kassierte bereits in der 19. Minute eine Rote Karte, nachdem er völlig ungestüm und grob fahrlässig auf Frimpong zustürmte und dessen gute Chance mit einem Bodycheck vereitelte. Für den Rest der Mannschaft natürlich eine große Hypothek. SPORT1-Note: 6

KONRAD LAIMER (bis 73.): Hatte in der ersten Halbzeit das Pech, sich mit dem pfeilschnellen Frimpong auseinandersetzen zu müssen. Machte seinen Geschwindigkeitsnachteil aber mit entsprechender Bissigkeit im Zweikampf wett. Schloss nach einer guten halben Stunde seine aussichtsreiche Chance aus spitzem Winkel schwach ab. Kam aber immer wieder in aussichtsreiche Situationen. Machte dabei den Eindruck, als würde nach gelaufenen Kilometern bezahlt werden. Wurde in der 73. Minute mit stehenden Ovationen ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

Kim und Upamecano bei Rot nicht unbeteiligt

MINJAE KIM (bis 84.): Machte in den ersten 45 Minuten eine richtig gute Figur und bestätigte einmal mehr seine derzeit bestechende Form. Hätte kurz vor Neuers Platzverweis aber vielleicht einen Hauch tiefer stehen müssen. Hatte kurz vor Halbzeitpfiff eine richtig gute Kopfballgelegenheit. Beim Gegentreffer entwischte ihm Tella ein bisschen im Rücken. Wurde in der 84. Minute zugunsten von mehr Offensive ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

DAYOT UPAMECANO: Kassierte gleich in der 13. Minute die Gelbe Karte, nachdem er sich mit Tapsoba angelegt hatte. Ging mit dieser Belastung allerdings seriös um – zumindest war ihm nicht anzumerken, dass er irgendwie zaghafter in die Zweikämpfe gehen würde. An der Entstehung der Roten Karte für Neuer wie auch Kim nicht unbeteiligt. War für den langen Rest der Partie in seinem Kerngebiet aber sehr zuverlässig. An ihm lag es jedenfalls nicht, dass Bayern scheiterte. SPORT1-Note: 2

ALPHONSO DAVIES: Startete engagiert ins Spiel und konnte in der ersten Halbzeit vor allem defensiv überzeugen. Bildete mit Coman ein gewinnbringendes Duo und stimmte sich gut mit seinem Kollegen ab. Beim Gegentor durch Tella aber nicht auf dem Posten – da hätte er mehr stören müssen. Offensiv insgesamt zu wenig. SPORT1-Note: 3,5

Kimmich macht die Unterzahl wett

JOSHUA KIMMICH: Kam gut in die Partie und musste nach Neuers Platzverweis viel Verantwortung übernehmen. Tat das konzentriert, konnte aber der Versuchung nicht widerstehen, sich unnötig mit den gegnerischen Spielern anzulegen. Seine Schimpftirade auf Hincapie war so eine Situation. War ein Garant dafür, dass man Bayerns Unterzahl eigentlich nicht bemerkte. Kurz vor Schluss rettete er nochmal in höchster Not. SPORT1-Note: 2

LEON GORETZKA (bis 73.): Nächster Startelfeinsatz für den 29-Jährigen. Machte im ersten Abschnitt seine Sache gut, wirkte in der Zweikampführung aber nicht immer so engagiert wie seine Kollegen. Hatte in der 43. Minute per Kopf eine richtig gute Chance, die Kovar parierte aber. Wurde in der 73. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

MICHAEL OLISE: War in der ersten Halbzeit beliebtes Opfer der robusten Leverkusener Zweikampfführung. Gerade mit Tapsoba und Hincapie hatte er seine zwischenmenschlichen Probleme. Beschwerte sich darüber vielleicht einen Tick zu häufig. War gerade in der Anfangsphase einer der Aktivposten im bayerischen Offensivspiel, tauchte aber mit fortschreitender Spieldauer immer mehr ab und konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken – auch einige Ballverluste waren dabei. Verpasste kurz vor Schluss den Ausgleich knapp. SPORT1-Note: 4,5

Ganz bitterer Abend für Sané

LEROY SANÉ (bis 19.): Kam eigentlich gar nicht so schlecht in die Partie und schnappte sich viele Bälle. Nach der Roten Karte für Neuer erwischte es den 29-Jährigen. Er wurde für Ersatzkeeper Daniel Peretz ausgewechselt und wurde der Chance beraubt, im internen Konkurrenzkampf Punkte zu sammeln. Ganz bitter. SPORT1-Note: Keine Bewertung

KINGSLEY COMAN (bis 73.): Half bereits vor der Unterzahl immer wieder links hinten aus, was ihn vorne etwas weniger auftauchen ließ. Hatte in der 34. Minute eine gute Kopfballchance, die aber über dem Leverkusener Tor landete. Machte auch nach der Pause vieles richtig, die letzte Durchschlagskraft fehlte aber. Das alte Problem bleibt einfach weiterhin bestehen. Wurde in der 73. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: War von alle den Zauberkünstlern in der Startelf der Bayern noch ehesten als Kane-Ersatz zu betrachten. Interpretierte seine Rolle natürlich anders als der Engländer. Stetiger Aktivposten, der sich aber auch seine Pausen gönnen musste. Hatte es oft mit mehreren Gegenspielern zu tun. Ein echter „Magic Musiala Moment“ wollte ihm ebenfalls nicht gelingen. SPORT1-Note: 3

Peretz glänzt als Neuer-Vertreter

DANIEL PERETZ (ab 19.): Nach dem Platzverweis für Manuel Neuer kam der Israeli unverhofft und schon in der 19. Minute zum Einsatz zwischen den Pfosten. Glänzte in der 32. Minute mit einer guten Fußabwehr gegen Frimpong. Beim Gegentor durch Tella chancenlos. Hatte vergleichsweise wenig zu tun – da hätte man von der Werkself eigentlich mehr Drang vermutet. SPORT1-Note: 3

SACHA BOEY (ab 73.): Durfte ab der 73. Minute für Laimer ran. Leistete sich so manche Ungenauigkeit und brachte nicht sofort den gewünschten Schwung ins Spiel der Bayern. Da hätte mehr Power kommen müssen. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY (ab 73.): Kam in der 73. Minute für Coman ins Spiel. Setzte nach einem langen Ball auf ihn in der 82. Minute ein erstes Ausrufezeichen und zeigte, dass noch berechtigte Hoffnungen auf den Ausgleich bestanden. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC (ab 73.): Kam in der 73. Minute für Goretzka in die Partie und feierte damit sein Comeback nach seiner Schulterverletzung. Machte nicht den Eindruck, als müsste er sich erst wieder an die Wettkampfbedingungen gewöhnen. SPORT1-Note: 3