DFB-Pokal: Wieder Banner gegen PSG! Bayern-Fans schießen gegen Bosse

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi war immer wieder Opfer von Schmähplakaten und Beleidigungen seitens der Bayern-Fans, so auch am Dienstagabend beim Pokal-Duell mit Bayer Leverkusen. Dabei kritisieren die Fans des FC Bayern auch die eigene Klubführung.

Bayern entschuldigt sich für Schmähplakate

In der Vorwoche hatten Bayern-Fans beim 1:0-Sieg der Münchner gegen Paris Saint-Germain in der Südkurve der Allianz Arena besagte Schmähplakate ausgerollt - am Mittwoch reagierte der deutsche Rekordmeister.

„Der FC Bayern möchte sich dafür entschuldigen, wenn seine Gegner und deren Repräsentanten in seinem Stadion in dieser Art und in diesem Ton persönlich angegangen werden und sich dadurch beleidigt fühlen“, hieß es in einem offiziellen Statement des Klubs.