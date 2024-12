"Elendige Dürre": Kane-Fluch geht weiter

SPORT1 04.12.2024 • 15:21 Uhr Wieder einmal platzt ein Titeltraum für Harry Kane. Dieser kann zwar nur zuschauen, dennoch ist der Engländer Thema in den heimischen Medien.

Aus der Titeltraum für den FC Bayern im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. Bei der 0:1-Niederlage konnte Stürmerstar Harry Kane nach seinem Muskelfaserriss, den er sich im Duell mit Dortmund zugezogen hatte, nur verletzt von der Seitenlinie zusehen.

Die englische Presse nahm das Ausscheiden dennoch zum Anlass, in der Folge über den schier endlosen Kampf von Kane um eine Trophäe mit seinen Mannschaften zu berichten.

Von einer „elendigen Titel-Dürre“ sprach der englische Mirror. „Kane konnte nur frustriert vom Spielfeldrand zuschauen." Die Sun titelte: „Harry Kanes Trophäenfluch schlägt wieder zu."

Im vergangenen Jahr war Kane nach elf Jahren bei Tottenham Hotspur zum Rekordmeister gewechselt, um sich endlich seinen Titeltraum zu erfüllen. Stattdessen wurde Leverkusen in der Vorsaison nationaler Double-Sieger, in der Champions League scheiterte Bayern im Viertelfinale dramatisch am späteren Sieger Real Madrid.

Uli Hoeneß verspricht ihm einen Titel

Seit seinem Profidebüt 2011 konnte der englische Rekordtorjäger noch keine Trophäe in die Höhe recken. Zumindest in der Bundesliga sieht es in dieser Saison so aus, als könnte er den Fluch beenden. Mit vier Punkten Vorsprung führen die Bayern die Tabelle vor Frankfurt an. Bayern-Präsident Uli Hoeneß versprach den Fans bereits den Meistertitel.