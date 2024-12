Hoeneß: Noch drei Spiele bis zum Titel

Auch der vierte Pokalsieg für den VfB nach 1954, 1958 und 1997? Hoeneß machte noch nie einen Hehl daraus, wie gerne er das große Finale in Berlin einmal an der Seitenlinie erleben würde, aber klar: Es geht Schritt für Schritt. Erstmal "in Ruhe anschauen, was die anderen Teams machen". Und dann? "Es war ein großes Ziel von uns, in diesem Wettbewerb zu überwintern und eine gute Rolle zu spielen, da sind wir auf dem besten Weg."