Kein Notkauf: Kompany hofft auf Kane-Rückkehr "dieses Jahr"

„Es gibt die Möglichkeit, dass er dieses Jahr noch spielt“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen, „aber er wird schon ein paar Spiele ausfallen“.

„Sind überzeugt von dem Kader"

Kane fehlt wegen eines kleinen Muskelfaserrisses, den er sich im Klassiker in Dortmund (1:1) zugezogen hatte. Der Mittelstürmer sei „nicht eins zu eins zu ersetzen“, betonten Kompany und Sportdirektor Christoph Freund am Montag wortgleich, „deswegen ist er ein Topspieler“, ergänzte der Coach und betonte: „Aber wir haben Talent in der Mannschaft, daran wird es nicht fehlen.“