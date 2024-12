Matthäus glaubt an Wende in Leipzig: Rose "ein besonderer Typ"

Lothar Matthäus sieht beim kriselnden Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nicht nur Marco Rose in der Verantwortung. An dem Trainer schätzt der Rekordnationalspieler vor allem eins.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht beim kriselnden Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nicht nur Trainer Marco Rose in der Verantwortung. „In Leipzig tummeln sich zahlreiche gestandene Spieler, große Talente und Nationalspieler. Es muss jetzt geliefert werden“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Denn: „Die Ergebnisse und Auftritte in den vergangenen Wochen waren nicht RB-like.“