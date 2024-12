FC Bayern: Neuer legt Protest gegen Sperre ein

Bayern-Keeper Manuel Neuer will seine Rot-Sperre nicht akzeptieren. Die Verhandlung steigt noch diese Woche.

Neuer, der sich bei seiner Platzverweis-Aktion einen Rippenbruch zuzog, wird laut DFB-Mitteilung per Video zugeschaltet. Die Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt leitet Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.