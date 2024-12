FC Bayern: Neuer fällt weiter aus

Der FC Bayern muss weiterhin auf Manuel Neuer verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Montagnachmittag bekannt gab, steht der Kapitän nicht im Kader für das Champions-League -Spiel am Dienstag ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) gegen Schachtar Donezk.

Wegen anhaltender Rippenbeschwerden nahm Neuer nicht am Abschlusstraining in München teil. Zuletzt hatte der Keeper bereits das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) verletzungsbedingt verpasst.

In Gelsenkirchen, an Neuers alter Wirkungsstätte, wo Donezk aufgrund des Krieges seine Heimspiele austrägt, dürfte der Torhüter erneut von Daniel Peretz vertreten werden. Für den Israeli wäre es der erste Einsatz in der Königsklasse. Denn auch Ersatzkeeper Sven Ulreich, der zuletzt aufgrund privater Gründe fehlte, ist nicht dabei. Neben Peretz stehen also lediglich der 18-jährige Max Schmitt und der 17-jährige Leon Klanac als Ersatzkeeper im Kader.