Neuer-Post kommt bei Kroos nicht gut an

Manuel Neuer hat sich nach seinem Platzverweis beim Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen auch bei Instagram zu Wort gemeldet – ein Teil seines Posts kam bei Toni Kroos allerdings nicht gut an.

„Hör auf, dich zu entschuldigen“, schrieb der Rio-Weltmeister und versah seinen Kommentar mit einem Ziegen-Emoji – Kroos sieht Neuer offenbar als „GOAT“ (Greatest of all time), den größten Torhüter aller Zeiten.

Der Torhüter, in seinen ersten Reaktionen wenig selbstkritisch, hatte geschrieben: „Leider komme ich in der Situation, in der ich versucht habe zu helfen, zu spät. Nach meinem Platzverweis war es für die Jungs mit einem Mann weniger natürlich extrem schwer, aber sie haben wirklich alles versucht. Tut mir leid.“