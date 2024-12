Rot für Neuer! So sieht Schweinsteiger die Szene

Schweinsteiger analysiert Neuer-Aussetzer

„Beim WM-Finale kann ich mich an eine ähnliche Situation erinnern, wo Neuer rauskommt, aber den Ball spielt. In der Situation muss man natürlich auch sehen, dass Tah völlig frei am Ball war, ohne Druck. Frimpong macht den Lauf hinter die Innenverteidiger rein“, analysierte Experte Bastian Schweinsteiger die Situation in der ARD.