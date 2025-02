Das hat Bayer Leverkusen nicht nötig!

Dieses Derby hielt alles, was sich das Fußballherz nur wünschen konnte: Ein Underdog, der sich mit allem, was er hatte, dagegenstemmt. Ein Favorit, der strauchelt, sich am Ende dann aber doch mit Qualität und Überzeugung durchsetzt. Dazu jede Menge Diskussionen um Nachspielzeit, Schiedsrichter-Entscheidungen und hitzige Duelle auf dem Platz – inklusive Provokationen und jede Menge Trashtalk.

Leverkusen-Profis mit unnötiger Show nach Schlusspfiff

„Im Derby sind so viele Emotionen dabei, von beiden Seiten. Am Ende muss man sich trotzdem die Hand geben“, erklärte Granit Xhaka nach dem Spiel. Doch nicht alle seiner Mitspieler hielten sich daran. Einige, allen voran Heißsporn Jeremie Frimpong, liefen nach Schlusspfiff Richtung Dominique Heintz und Kölner Kurve, um noch mehr nette Worte loszuwerden - eine Show, die Bayer nicht nötig hat. Es zeugt von Unreife und Unsportlichkeit.

Selbst im Kabinentrakt kühlte die Stimmung nicht ab. Frimpong ließ seinen Emotionen freien Lauf und brüllte Richtung Kölner Kabine: „Who are they? We are f**king Leverkusen!“ („Wer sind die? Wir sind f**king Leverkusen!“)