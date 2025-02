DFB-Pokal heute live: Viertelfinale Arminia Bielefeld - Werder Bremen im TV, Stream & Ticker

Arminia Bielefeld empfängt Werder Bremen vor heimischer Kulisse zum Viertelfinale im DFB-Pokal. Der Drittligist will die nächste Sensation schaffen.

Hannover 96, Union Berlin, der SC Freiburg und jetzt Werder Bremen? Arminia Bielefeld will die nächste Sensation im DFB-Pokal schaffen und in das Halbfinale einziehen. Der Drittligist trifft am Dienstag ab 20.45 Uhr auf den Bundesligisten (Hier geht es zum Liveticker).