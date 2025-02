Verlängerungskrimi im Pokal-Derby: Leverkusen rettet sich ins Halbfinale

Titelverteidiger Bayer Leverkusen ringt den 1. FC Köln im DFB-Pokal in der Verlängerung nieder. Patrik Schick rettet die Werkself in letzter Sekunde vor dem Aus.

Für die Kölner Führung sorgte Damian Downs (45.+10), Linton Maina erhöhte nach Wiederanpfiff auf 2:0 (54.). Der Tscheche Patrik Schick rettete die Werkself mit einem Doppelpack in die Verlängerung (61., 90.+6). Dort traf der eingewechselte Victor Boniface entscheidend (98.). Imad Rondic erzielte zwar nochmal den vermeintlichen Ausgleich (112.), stand aber hauchdünn im Abseits, also kassierte der VAR den Treffer wieder ein.

Wirtz zaubert bei Torvorlage

Wirbel um Heintz und Alonso

Dominique Heintz sah nach einem Foul an Wirtz früh die Gelbe Karte (19.) und hatte Glück, dass ihn Schiedsrichter Willenborg nach einem Foul an Mukiele (45.+4) nicht vom Platz stellte. Nach dem Mukiele-Foul forderte Alonso vehement Gelb-Rot für Heintz, daraufhin kam es zwischen dem spanischen Coach und Heintz zu einem Wortgefecht an der Seitenlinie.

In der Verlängerung wurde es noch einmal richtig dramatisch: Zunächst brachte Boniface Leverkusen erstmals in Front, doch die Kölner gaben sich nicht auf. Rondic traf zum vermeintlichen 3:3, stand beim Zuspiel von Steffen Tigges jedoch mit einer Fußspitze in der verbotenen Zone. Der VAR schaltete sich ein und Willenborg verkündete die Entscheidung über sein Mikrofon, daraufhin brach in der BayArena tosender Jubel aus. Kurios: Während des Checks tauchte bei den Bayer-Fans ein Banner mit der Aufschrift „Videobeweis abschaffen“ auf.