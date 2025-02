DFB-Pokal: Viertelfinale, Halbfinale, Auslosung, Termine, Free-TV - So geht es weiter

SPORT1 25.02.2025 • 10:01 Uhr Heute und am Mittwoch stehen die letzten beiden Viertelfinals im DFB-Pokal an. Warum liegen die Termine so weit auseinander? Wann wird das Halbfinale gelost? Welche Spiele laufen im Free-TV? SPORT1 gibt einen Pokal-Überblick.

Im DFB-Pokal stehen heute und am Mittwoch die letzten beiden Spiele im Viertelfinale auf dem Programm. Am Abend trifft Drittligist Arminia Bielefeld auf Werder Bremen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), morgen komplettiert der Sieger aus VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig (Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) das Halbfinale mit dem VfB Stuttgart und Meister Bayer Leverkusen.

Warum liegen die Termine so weit auseinander? Wann ist die Auslosung zum Halbfinale? Welche Spiele laufen im Free-TV? SPORT1 gibt einen Überblick mit allen wichtigen Informationen.

DFB-Pokal: Neuerung der Termine

Das Viertelfinale erstreckt sich in der Saison 2024/25 erstmals über einen Zeitraum von vier Wochen. Stuttgart und Leverkusen gewann ihre Partien gegen Augsburg bzw, Köln bereits Anfang Februar. Zwar wurden die Viertelfinals bereits seit der Saison 2023/24 an verschiedenen Tagen ausgetragen, die lange Pause ist aber neu und liegt an der Champions League.

Denn die neu eingeführten Playoffs der Königsklasse fanden Mitte Februar statt und blockierten damit Termine für den DFB.

Mehr Geld und ein weiteres Spiel LIVE im Free-TV

Ein weiterer relevanter Grund ist auch, dass der TV-Vertrag eine Aufteilung der Spiele ermöglicht und dadurch mehr Geld in die Kasse des DFB spült.

Gleichzeitig bietet die Aufteilung der Pokalrunde auch ein Vorteil für die Fans, denn sie haben in dieser Saison die Möglichkeit drei Spiele des Viertelfinales im Free-TV zu sehen. Bisher waren pro Runde maximal zwei Spiele im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgen am Dienstagabend die Partie Bielefeld gegen Bremen, während RB in Wolfsburg am Mittwoch nur bei Sky zu sehen ist.

DFB-Pokal-Halbfinale: Wann findet die Auslosung statt?

Die Halbfinals werden am Sonntag (2. März) im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Im Rahmen der Sportschau überträgt die ARD die Auslosung ab 18.45 Uhr im Free-TV sowie im Livestream. Eine Losfee ist noch nicht bekannt.

Wann findet das Pokal-Halbfinale statt? Laufen beide Spiele im Free-TV?