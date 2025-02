"Reife Leistung" - Hoeneß nach Stuttgarter Pokalerfolg euphorisiert

Das „goldene Tor“ von Deniz Undav im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Augsburg hat nicht nur die Fans in der MHP-Arena sondern auch seinen Trainer Sebastian Hoeneß euphorisiert. „Berlin wäre ein Traum, deshalb habe ich mich so gefreut“, sagte der 42-Jährige: „Für mich ist es großartig und für den VfB ist es ein großartiger Erfolg.“

Der Traum ist nur noch ein Sieg entfernt, da rückte die zähe Partie schnell in den Hintergrund. „Es war sicherlich kein Leckerbissen. Aber 1:0 gewonnen, ich denke verdient“, analysierte Hoeneß in der ARD und legte auf der Pressekonferenz nach: „Es war klar zu erkennen, dass viel auf dem Spiel stand.“

Über die Art und Weise könne er aber aufgrund des Weiterkommens hinwegsehen. Gefallen fand der Coach insbesondere an „der reifen Leistung, vor allem in der Schlussphase“. Und vermutlich auch an dem Glas Wein, dass er noch am Abend mit seiner Frau trinken wollte um den Erfolg zu genießen.