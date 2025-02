VfB überrascht mit Millot-Diagnose

Wie der VfB einen Tag nach dem 1:0-Sieg im Viertelfinale mitteilte, hat sich der 22-Jährige „eine kleinere Zerrung eines Bandes im Sprunggelenk“ zugezogen. Je nachdem wie die Beschwerden in den kommenden Tagen aussehen, könnte er am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga bei Borussia Dortmund schon wieder auf dem Platz stehen.