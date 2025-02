Nach Drama-Aus: Köln wütet wegen Nachspielzeit

In einem denkwürdigen Pokal-Krimi in Leverkusen lässt Schiedsrichter Frank Willenborg acht Minuten nachspielen - und ist damit für Spieler, Trainer und Fans des 1. FC Köln für das dramatische Ausscheiden mitverantwortlich.

In einem denkwürdigen Pokal-Krimi in Leverkusen lässt Schiedsrichter Frank Willenborg acht Minuten nachspielen - und ist damit für Spieler, Trainer und Fans des 1. FC Köln für das dramatische Ausscheiden mitverantwortlich.

Am Ende schied der Zweitliga-Tabellenführer nach einer bitteren 2:3-Niederlage nach Verlängerung aus.

Viele Spieler, Verantwortliche und Fans der Kölner reagierten daher mit Unverständnis und heftiger Kritik am Schiedsrichter wegen der langen Nachspielzeit, in der Patrik Schick die Leverkusener in der sechsten Minute mit einem Kopfballtor die Verlängerung erzwang.