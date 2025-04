Warf Klopp Rose raus?

RB Leipzig will am Abend beim VfB Stuttgart (JETZT im LIVETICKER) ins DFB-Pokal-Finale einziehen. Die Mission Berlin geht RB aber nicht mehr mit Marco Rose an.

Mintzlaff: Klopp wurde als Ratgeber befragt

Mintzlaff deutete dann aber zumindest an, dass Klopp zumindest zu Rat gezogen wurde: „Mit Jürgen Klopp und Mario Gomez haben wir in unserem globalen Team zwei besondere Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen viel Expertise gesammelt haben. Dass es da Dialoge gibt, ja. Aber am Ende des Tages ist Marcel derjenige, der tagtäglich mit dem Trainerteam zusammenarbeitet, die Mannschaft sieht, Entwicklungen und Probleme sieht.“