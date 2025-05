"Also, Abbruch": Stuttgarts Pokalsieger stürmen Pressekonferenz

Hoeneß, der rund sieben Minuten lang den Cup-Coup des VfB erklärt hatte, schnappte sich den goldenen Pokal und reckte ihn noch einmal den Journalisten entgegen, ehe er in die Berliner Partynacht entschwand.

„Also, Abbruch! Schönen Abend euch, wir sind weg“, gab der Erfolgstrainer der Schwaben den Medienschaffenden nach dem 4:2 (3:0)-Sieg im Finale gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld als letzte Worte mit auf den Weg. Nach dem Partymarathon in der Hauptstadt geht es am Sonntag in Stuttgart weiter.